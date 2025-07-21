Кремль оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Пекине
Песков: Кремль решит вопрос о целесообразности встречи Путина и Трампа в Пекине
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин намерен посетить Китай и встретиться с главой страны Си Цзиньпином, а вот переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в Пекине находятся под вопросом.
«Вы знаете, что мы готовимся к этой поездке. Она есть в графике у главы государства. Но не слышали, что Трамп собирается в Пекин. Если так окажется, что он там будет, то нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности такой встречи», — уточнил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Ранее на Западе заявили, что Владимир Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и Дональд Трамп могут провести переговоры в Пекине уже в сентябре. Встреча может быть приурочена к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны.