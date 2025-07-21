Кремль оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Пекине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин намерен посетить Китай и встретиться с главой страны Си Цзиньпином, а вот переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в Пекине находятся под вопросом.

«Вы знаете, что мы готовимся к этой поездке. Она есть в графике у главы государства. Но не слышали, что Трамп собирается в Пекин. Если так окажется, что он там будет, то нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности такой встречи», — уточнил представитель Кремля в беседе с журналистами.