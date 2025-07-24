Си Цзиньпин принял руководство Евросоюза в Пекине

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин принял в Пекине главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В ходе встречи китайский лидер заявил о важности принятия правильных стратегических решений в условиях нестабильной международной ситуации.