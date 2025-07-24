Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 04:59

Си Цзиньпин принял руководство Евросоюза в Пекине

Си Цзиньпин провёл встречу с главами ЕК и Евросовета в Пекине

Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин принял в Пекине главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В ходе встречи китайский лидер заявил о важности принятия правильных стратегических решений в условиях нестабильной международной ситуации.

«В условиях все более динамичных глобальных перемен и нестабильной международной обстановки лидеры Китая и ЕС должны вновь продемонстрировать дальновидность и ответственность, принять правильные стратегические решения», — сказал политик.

Три сценария: Политолог сделал прогноз по встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае
Три сценария: Политолог сделал прогноз по встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

Ранее СМИ сообщали, что в начале сентября в Китае может состояться встреча между президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и, возможно, президентом США Дональдом Трампом. Лидеры могут посетить Пекин в связи с празднованием 80-летия окончания Второй мировой войны. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной встрече.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Си Цзиньпин
  • ЕС
  • Китай
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar