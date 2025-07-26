Орбан разглядел «зловещие тени» третьей мировой войны

Сегодня однозначного ответа на вопрос о начале третьей мировой войны нет, но при этом в мире существуют «зловещие» тени. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добавив, что европейская война уже идёт на украинской территории.

«С приходом президента (США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа вероятность этого снизилась, но не прошла. Судя по тому, что я вижу в международной политике, весь мир ощущает холодное предчувствие войны... Должен сказать, что за холодными предчувствиями не всегда следует буря, но зловещие тени есть», — сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.

В качестве признаков он выделил: усиление напряжённости между мировыми державами, увеличение числа международных конфликтов, гонку вооружений, разделение мира на блоки, расширение торговых ограничений и рост миграционных потоков.

Орбан также сообщил о результатах опроса, проведённого в Европе и США, согласно которым от 40% до 55% респондентов полагают, что третья мировая война может начаться в ближайшие 5-10 лет.

«Угрожающие тени мировой войны видны, но европейская война — это уже реальность. Европейская война не то, что будет, она есть!» — подчеркнул премьер-министр, отметив, что конфликт на Украине на самом деле является европейским конфликтом.