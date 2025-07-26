Орбан разглядел «зловещие тени» третьей мировой войны
Орбан: Сейчас нет однозначного ответа, начнётся ли третья мировая война
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Сегодня однозначного ответа на вопрос о начале третьей мировой войны нет, но при этом в мире существуют «зловещие» тени. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добавив, что европейская война уже идёт на украинской территории.
«С приходом президента (США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа вероятность этого снизилась, но не прошла. Судя по тому, что я вижу в международной политике, весь мир ощущает холодное предчувствие войны... Должен сказать, что за холодными предчувствиями не всегда следует буря, но зловещие тени есть», — сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.
В качестве признаков он выделил: усиление напряжённости между мировыми державами, увеличение числа международных конфликтов, гонку вооружений, разделение мира на блоки, расширение торговых ограничений и рост миграционных потоков.
Орбан также сообщил о результатах опроса, проведённого в Европе и США, согласно которым от 40% до 55% респондентов полагают, что третья мировая война может начаться в ближайшие 5-10 лет.
«Угрожающие тени мировой войны видны, но европейская война — это уже реальность. Европейская война не то, что будет, она есть!» — подчеркнул премьер-министр, отметив, что конфликт на Украине на самом деле является европейским конфликтом.
При этом недавно точное начало Третьей мировой войны озвучил военкор Александр Коц. Он заявил, что противостояние может стартовать после того, как НАТО начнёт свой план по «оперативному подавлению» оборонительных систем России в Калининградской области. При этом любые реальные попытки «подавить» регион могут привести к глобальной катастрофе.