«Мелких стычек много»: Вассерман раскрыл срок начала шестой фазы третьей мировой войны

Третья мировая война уже идёт, но её характер принципиально отличается от традиционных представлений. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, который выделяет несколько фаз развития глобального конфликта.

«Ещё в третьей фазе мировой войны великие державы научились разменивать войны, как квартиры: одну большую — на несколько мелких в разных районах. Насколько я могу судить, с тех пор это искусство никуда не исчезло. Сейчас идёт по моим подсчётам уже пятая фаза третьей мировой войны. Я ожидаю, что мелких стычек в разных концах света будет очень много. Но полномасштабные боевые действия между великими державами напрямую маловероятны», — приводит слова эксперта сайт MK.ru.

По его словам, даже в эпоху ядерной монополии США не решились на открытую конфронтацию, понимая неизбежность ответного удара. Эрудит подчеркнул, что принцип взаимного гарантированного уничтожения продолжает сдерживать великие державы от прямого столкновения.

Вассерман выделил пять текущих фаз мировой войны: Третья фаза характеризовалась идеологическим противостоянием и локальными конфликтами;

Четвёртая перешла в экономическую плоскость;

Пятая, текущая фаза, по его мнению, представляет собой борьбу с международным терроризмом.

Особое внимание парламентарий уделяет пятой фазе. Он отметил, что Россия близка к победе в ней, так как Запад уже не способен оказывать серьёзную поддержку нанятым террористам. Чем именно характеризуется шестая фаза глобального конфликта, Вассерман не уточнил, но он убеждён, что её наступление неизбежно после завершения пятого этапа.