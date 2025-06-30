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30 июня, 17:26

Орбан заявил об опасении в НАТО третьей мировой войны

Орбан: Большинство стран НАТО считают конфликт с РФ путем к третьей мировой

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

В НАТО формируется группа стран, опасающихся, что конфликт с Россией может перерасти в третью мировую войну. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире телеканала TV2.

«Самое главное, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к третьей мировой», — сказал он.

По мнению Орбана, вступление НАТО в конфликт на Украине или принятие Киева в альянс создаст угрозу третьей мировой войны. Он подчеркнул необходимость предотвращения подобного развития событий.

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А ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что третья мировая война фактически уже началась. По его словам, события в мире — от военных конфликтов до глобальной нестабильности — указывают на то, что мир уже вовлечён в масштабное противостояние.

Наталья Демьянова
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