Орбан заявил об опасении в НАТО третьей мировой войны

В НАТО формируется группа стран, опасающихся, что конфликт с Россией может перерасти в третью мировую войну. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире телеканала TV2.

«Самое главное, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к третьей мировой», — сказал он.

По мнению Орбана, вступление НАТО в конфликт на Украине или принятие Киева в альянс создаст угрозу третьей мировой войны. Он подчеркнул необходимость предотвращения подобного развития событий.