В НАТО предрекли «напряжённое и трудное лето» для Украины
Defense One: ВСУ летом ждёт тяжёлое время из-за наступления российских войск
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Украинский портал Defense One со ссылкой на анонимного представителя НАТО предупреждает о грядущем для Украины «тяжёлом лете» на фронте. Прогнозируется наступление российских сил в Сумской области и интенсивные бои в Запорожском регионе.
«Реальный итог в том, что ситуация на поле боя продолжает оставаться сложной. Украина продолжает демонстрировать много новаторского духа... но нас ждёт напряжённое и трудное лето», — говорится в материале.
Российские войска продолжат продвигаться в Сумской области, параллельно усиливая контроль над буферной зоной вдоль границы с Курской областью. Кроме того, ожидается увеличение давления на позиции ВСУ в районе Запорожья.
Ранее сегодня в центре Киева прошёл масштабный антикоррупционный митинг. На главную площадь города вышли около тысячи человек — в основном военные, а также родственники пленных и погибших бойцов ВСУ. Протестующие выразили недовольство действиями властей: их возмущает затягивание с освобождением пленных, слабая поддержка ветеранов и бездействие в борьбе с коррупцией.