Украинский портал Defense One со ссылкой на анонимного представителя НАТО предупреждает о грядущем для Украины «тяжёлом лете» на фронте. Прогнозируется наступление российских сил в Сумской области и интенсивные бои в Запорожском регионе.

«Реальный итог в том, что ситуация на поле боя продолжает оставаться сложной. Украина продолжает демонстрировать много новаторского духа... но нас ждёт напряжённое и трудное лето», — говорится в материале.

Российские войска продолжат продвигаться в Сумской области, параллельно усиливая контроль над буферной зоной вдоль границы с Курской областью. Кроме того, ожидается увеличение давления на позиции ВСУ в районе Запорожья.