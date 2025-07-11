Политика затмила экономику: В ГД раскрыли, какие страны выживут в мировой торговой войне
Депутат Бабаков: Китай и Россия способны выдержать мировые торговые войны
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Зампредседателя Госдумы РФ Александр Бабаков назвал государства, способные выжить в условиях санкций и торговых войн. Свою позицию он изложил в эфире радио Sputnik.
В качестве негативного примера парламентарий привёл США и Европу, которые, по его мнению, поставили политику выше экономики и теперь теряют экономическую мощь. Бабаков уверен, что выдержать давление сможет Китай, который к этому готов, а также Россия, переходящая к новой модели экономического развития.
«Мы свой потенциал до конца ещё не раскрыли», — отметил эксперт.
Ранее политолог высказал мнение, готов ли Китай поставлять оружие России. Несмотря на политическую поддержку, эксперт полагает, что КНР не будет поставлять РФ боеприпасы, чтобы избежать ухудшения отношений с Соединёнными Штатами и Евросоюзом. При этом, по его мнению, Пекин не допустит поражения России в украинском конфликте.