Политика затмила экономику: В ГД раскрыли, какие страны выживут в мировой торговой войне

Зампредседателя Госдумы РФ Александр Бабаков назвал государства, способные выжить в условиях санкций и торговых войн. Свою позицию он изложил в эфире радио Sputnik.

В качестве негативного примера парламентарий привёл США и Европу, которые, по его мнению, поставили политику выше экономики и теперь теряют экономическую мощь. Бабаков уверен, что выдержать давление сможет Китай, который к этому готов, а также Россия, переходящая к новой модели экономического развития.

«Мы свой потенциал до конца ещё не раскрыли», — отметил эксперт.