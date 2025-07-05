«Это сигнал»: Политолог раскрыл, готов ли Пекин поставлять оружие России

Пекин не станет передавать России оружие, несмотря на политическую поддержку, поскольку не хочет портить отношения с США и Евросоюзом. Об этом заявил политолог Юрий Светов, комментируя заявление главы МИД КНР Ван И о том, что Китай не допустит поражения Москвы в украинском конфликте.

По мнению Светова, уже одно это заявление говорит о серьёзной дипломатической поддержке со стороны Пекина.

«Китай чётко обозначил, что не хочет ослабления России — на фоне того, как Запад консолидировано стремится нанести нашей стране ущерб. Это не прямой военный союз, но это сигнал», — пояснил эксперт в беседе с «Подмосковье сегодня».

По словам Светова, Китай, как и прежде, поддерживает РФ на экономическом уровне — продолжаются поставки сырья, техники, материалов. Однако напрямую военную помощь Пекин оказывать не станет, чтобы не рисковать экономическими отношениями с Западом. Тем не менее политолог допустил, что Китай может оказывать косвенное влияние на ситуацию через союзников, таких как КНДР. Светов напомнил, что Северная Корея тесно связана с Китаем, а её армия, по данным некоторых источников, может использовать китайское вооружение.