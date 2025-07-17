Военкор Коц: Удар по Калининграду будет означать начало Третьей Мировой

Военкор Александр Коц прокомментировал недавнее заявление о том, что в НАТО разработан план по «оперативному подавлению» оборонительных систем России в Калининградской области. Однако по оценке военкора, любые реальные попытки «подавить» регион могут привести к глобальной катастрофе.

«Удар по Калининградской области будет означать начало Третьей Мировой, которая неизбежно приведёт к обмену ядерными ударами. Исход этой авантюры не спрогнозировать ни на каких учениях», — написал Коц в своём телеграм-канале.

Коц подчёркивает, что на бумаге план подавления выглядит «логичным» с точки зрения оперативных задач НАТО, однако на практике подобная операция мгновенно обострит международную обстановку и перечеркнёт все возможности дальнейших переговоров по разрядке.