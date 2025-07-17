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Регион
17 июля, 14:39

Военкор Коц: Удар по Калининграду будет означать начало Третьей Мировой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MagKlodelArt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MagKlodelArt

Военкор Александр Коц прокомментировал недавнее заявление о том, что в НАТО разработан план по «оперативному подавлению» оборонительных систем России в Калининградской области. Однако по оценке военкора, любые реальные попытки «подавить» регион могут привести к глобальной катастрофе.

«Удар по Калининградской области будет означать начало Третьей Мировой, которая неизбежно приведёт к обмену ядерными ударами. Исход этой авантюры не спрогнозировать ни на каких учениях», написал Коц в своём телеграм-канале.

Коц подчёркивает, что на бумаге план подавления выглядит «логичным» с точки зрения оперативных задач НАТО, однако на практике подобная операция мгновенно обострит международную обстановку и перечеркнёт все возможности дальнейших переговоров по разрядке.

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Напомним, что ранее в НАТО заявили о готовности альянса быстро подавить оборону России в Калининградской области. Там подчеркнули географическую уязвимость Калининградской области, полностью окружённой территориями государств НАТО.

Полина Никифорова
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