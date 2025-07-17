«Окружён со всех сторон»: В НАТО заявили о планах подавления ПВО в Калининграде

Высокопоставленный американский военный раскрыл стратегические замыслы блока в отношении российского эксклава. Об этом сообщил командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью.

Он подчеркнул географическую уязвимость Калининградской области, полностью окружённой территориями государств НАТО. По его оценкам, это позволяет альянсу разрабатывать эффективные планы нейтрализации российских систем противовоздушной и противоракетной обороны в регионе.

«Если вы посмотрите на Калининградскую область, <…> она окружена странами НАТО со всех сторон. Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD с земли <…> быстрее, чем мы когда-либо могли. Мы уже это спланировали и разработали», — заявил генерал на конференции в Германии.

По словам военачальника, альянс активно реализует программу «линии сдерживания на восточном фланге». Эта стратегия включает масштабное наращивание сухопутных сил и оптимизацию взаимодействия между оборонными ведомствами и промышленными предприятиями стран-участниц.