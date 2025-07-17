Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 13:41

«Окружён со всех сторон»: В НАТО заявили о планах подавления ПВО в Калининграде

Донахью: Альянс готов быстро подавить оборону России в Калининградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Высокопоставленный американский военный раскрыл стратегические замыслы блока в отношении российского эксклава. Об этом сообщил командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью.

Он подчеркнул географическую уязвимость Калининградской области, полностью окружённой территориями государств НАТО. По его оценкам, это позволяет альянсу разрабатывать эффективные планы нейтрализации российских систем противовоздушной и противоракетной обороны в регионе.

«Если вы посмотрите на Калининградскую область, <…> она окружена странами НАТО со всех сторон. Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD с земли <…> быстрее, чем мы когда-либо могли. Мы уже это спланировали и разработали», — заявил генерал на конференции в Германии.

По словам военачальника, альянс активно реализует программу «линии сдерживания на восточном фланге». Эта стратегия включает масштабное наращивание сухопутных сил и оптимизацию взаимодействия между оборонными ведомствами и промышленными предприятиями стран-участниц.

«Кишка тонка»: В Госдуме считают, что НАТО не посмеет нацелить пушки на Калининград
«Кишка тонка»: В Госдуме считают, что НАТО не посмеет нацелить пушки на Калининград

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин сообщил, что власти допускают возможность размещения базы НАТО в Гренландии, ссылаясь на мнимые угрозы со стороны России. Посол указал, что Дания, стремясь предотвратить претензии США на остров, поддерживает усиление присутствия сил НАТО.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • НАТО
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar