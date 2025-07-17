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17 июля, 04:36

Россия обеспокоена возможным созданием базы НАТО в Гренландии

Российский посол Барбин: Власти Дании обсуждают создание базы НАТО в Гренландии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iralgo74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iralgo74

Датские власти не исключают возможности создания военной базы НАТО в Гренландии, спекулируя на «угрозах со стороны РФ», заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

По словам посла, Копенгаген, опасаясь притязаний США на Гренландию, активно выступает за увеличение военной активности внерегиональных стран НАТО в высоких широтах. Барбин отметил, что по инициативе Дании в районе Гренландии уже наблюдается активизация военной деятельности Франции, а также укрепление военного взаимодействия с Германией, Великобританией и другими странами-членами альянса.

Дипломат в беседе с РИА «Новости» выразил обеспокоенность тем, что такие действия Дании могут привести к дальнейшей деградации военно-политической обстановки в Арктике.

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Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Гренландию для переговоров о безопасности в Арктике. Визит французского лидера вывел из себя президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома продолжает настаивать, что контролировать Гренландию должна Америка.

Юния Ларсон
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