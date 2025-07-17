Россия обеспокоена возможным созданием базы НАТО в Гренландии

Датские власти не исключают возможности создания военной базы НАТО в Гренландии, спекулируя на «угрозах со стороны РФ», заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

По словам посла, Копенгаген, опасаясь притязаний США на Гренландию, активно выступает за увеличение военной активности внерегиональных стран НАТО в высоких широтах. Барбин отметил, что по инициативе Дании в районе Гренландии уже наблюдается активизация военной деятельности Франции, а также укрепление военного взаимодействия с Германией, Великобританией и другими странами-членами альянса.