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17 июля, 12:23

«Кишка тонка»: В Госдуме считают, что НАТО не посмеет нацелить пушки на Калининград

Депутат Колесник: У НАТО кишка тонка атаковать Калининградскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Lukatskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Lukatskiy

Депутат Государственной думы Андрей Колесник резко раскритиковал заявление главнокомандующего армией США в Европе и Африке, генерала Кристофера Донахью. Ранее военный утверждал, что силы НАТО способны «стереть с лица земли» Калининградскую область в рекордно короткие сроки.

Парламентарий выразил сомнение в адекватности таких высказываний, предположив, что у генерала, возможно, не задался день с самого утра.

«Может быть, не с той ноги встал, что такие заявления делает. Но кишка у них тонка», — считает Колесник в беседе с «Лентой.ру».

На конференции Ассоциации армии США LandEuro в Германии генерал Кристофер Донахью, командующий силами США в Европе и Африке, заявил, что НАТО обладает потенциалом для уничтожения Калининградской области. По его словам, регион окружён странами альянса со всех сторон, что позволяет американской армии и союзникам «быстрее, чем когда-либо прежде, полностью стереть Калининград с карты».

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Ранее главком Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе заявил, что полномасштабная война между Россией, Китаем и странами Североатлантического альянса может начаться в 2027 году. По его словам, к этому времени Пекин будет готов забрать Тайвань.

Владимир Озеров
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