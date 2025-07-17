«Кишка тонка»: В Госдуме считают, что НАТО не посмеет нацелить пушки на Калининград

Депутат Государственной думы Андрей Колесник резко раскритиковал заявление главнокомандующего армией США в Европе и Африке, генерала Кристофера Донахью. Ранее военный утверждал, что силы НАТО способны «стереть с лица земли» Калининградскую область в рекордно короткие сроки.

Парламентарий выразил сомнение в адекватности таких высказываний, предположив, что у генерала, возможно, не задался день с самого утра.

«Может быть, не с той ноги встал, что такие заявления делает. Но кишка у них тонка», — считает Колесник в беседе с «Лентой.ру».

На конференции Ассоциации армии США LandEuro в Германии генерал Кристофер Донахью, командующий силами США в Европе и Африке, заявил, что НАТО обладает потенциалом для уничтожения Калининградской области. По его словам, регион окружён странами альянса со всех сторон, что позволяет американской армии и союзникам «быстрее, чем когда-либо прежде, полностью стереть Калининград с карты».