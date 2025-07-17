Генерал НАТО назвал возможную дату начала конфликта с Россией и Китаем

Главком Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что альянс не исключает возможности скоординированных военных действий со стороны Китая и России против западного военно-политического блока в течение ближайших двух лет. Его слова передаёт британское издание The Guardian.

«И мы все слышали о 2027 годе <...>, когда, по нашему мнению, Си Цзиньпин может быть готов к своему шагу», — отметил Гринкевич.

Он полагает, что Пекин предварительно скоординирует свои действия с Москвой перед проведением операции в районе Тайваня. Гринкевич подчеркнул, что НАТО обязано подготовиться к таким последствиям, обеспечив себя всем необходимым арсеналом.