Генерал НАТО назвал возможную дату начала конфликта с Россией и Китаем
Гринкевич: В 2027 году Россия и Китай могут вступить в войну с НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Главком Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что альянс не исключает возможности скоординированных военных действий со стороны Китая и России против западного военно-политического блока в течение ближайших двух лет. Его слова передаёт британское издание The Guardian.
«И мы все слышали о 2027 годе <...>, когда, по нашему мнению, Си Цзиньпин может быть готов к своему шагу», — отметил Гринкевич.
Он полагает, что Пекин предварительно скоординирует свои действия с Москвой перед проведением операции в районе Тайваня. Гринкевич подчеркнул, что НАТО обязано подготовиться к таким последствиям, обеспечив себя всем необходимым арсеналом.
Ранее стало известно, что западные государства готовятся к ведению комплексной гибридной войны против России, которая последует за достижением мирного соглашения по Украине. Подобный сценарий рассматривается как предрешённый, что связано с определяющей ролью неоконсервативных и либерально-глобалистских идеологий в выработке ключевых решений на Западе.