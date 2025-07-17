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17 июля, 11:23

Генерал НАТО назвал возможную дату начала конфликта с Россией и Китаем

Гринкевич: В 2027 году Россия и Китай могут вступить в войну с НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Главком Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что альянс не исключает возможности скоординированных военных действий со стороны Китая и России против западного военно-политического блока в течение ближайших двух лет. Его слова передаёт британское издание The Guardian.

«И мы все слышали о 2027 годе <...>, когда, по нашему мнению, Си Цзиньпин может быть готов к своему шагу», — отметил Гринкевич.

Он полагает, что Пекин предварительно скоординирует свои действия с Москвой перед проведением операции в районе Тайваня. Гринкевич подчеркнул, что НАТО обязано подготовиться к таким последствиям, обеспечив себя всем необходимым арсеналом.

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Ранее стало известно, что западные государства готовятся к ведению комплексной гибридной войны против России, которая последует за достижением мирного соглашения по Украине. Подобный сценарий рассматривается как предрешённый, что связано с определяющей ролью неоконсервативных и либерально-глобалистских идеологий в выработке ключевых решений на Западе.

Ольга Сливченко
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