Западные страны, по мнению журналиста Эндрю Корыбко, намерены развязать изощрённую гибридную войну против России после достижения мира на Украине. В своей статье для итальянского издания L'AntiDiplomatico он утверждает, что такая война неизбежна из-за влияния неоконсерваторов и либеральных глобалистов на принятие решений на Западе.

«Изощрённая гибридная война Запада против России, которая, как ожидается, последует за миром на Украине, — когда бы он ни наступил и на каких бы условиях ни был, — неизбежна из-за глубокого влияния неоконсерваторов и либеральных глобалистов на принятие решений на Западе», — пишет Корыбко.

Обозреватель подчёркивает, что даже в самом оптимистичном сценарии, при котором президент США Дональд Трамп сможет убедить Владимира Зеленского пойти на уступки России и заключить соглашение, это не сможет предотвратить гибридную войну.

Запад намерен использовать три основных рычага давления на Россию. Первый – это технологическое превосходство в сфере нейросетей и интернет-технологий. Второй – стратегия, сочетающая сдерживание Китая со стороны США и поддержку Евросоюза в его давлении на Россию, что создаст комплексную систему сдерживания. Третий – использование искусственного интеллекта в информационном пространстве.