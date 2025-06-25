Бункеры, запасы и страх третьей мировой: Британцы массово готовятся к апокалипсису

Охваченные страхом перед войной и катастрофами, британцы все чаще прибегают к «выживанию». Они лихорадочно скупают продукты, воду и оборудование, готовясь к худшему. Особую тревогу вызывает перспектива ядерного конфликта, который многие считают вполне реальным. Некоторые, поддавшись панике, вооружаются и строят подземные убежища. Эта тенденция не ограничивается Великобританией: в США, по некоторым данным, уже более 20 миллионов человек готовятся к возможному краху цивилизации.