Конфликтный потенциал растёт: Путин высказался об угрозе третьей мировой войны

«Беспокоит. Говорю без всякой иронии, шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растёт. И у нас под носом. И нас это касается. Конфликт который мы переживаем на Украине, тот, что происходит на Ближнем Востоке. И это требует нашего внимательного отношения к событиям, к поиску решений по всем направлениям и мирными средствами. Ради этого, в том числе, мы здесь собрались», — констатировал глава РФ.