Конфликтный потенциал растёт: Путин высказался об угрозе третьей мировой войны
Путин признался, что его очень беспокоит угроза третьей мировой войны
Владимир Путин на ПМЭФ. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин признался, что очень обеспокоен угрозой третьей мировой войны. Об этом российский лидер сказал на пленарном заседании ПМЭФ.
«Беспокоит. Говорю без всякой иронии, шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растёт. И у нас под носом. И нас это касается. Конфликт который мы переживаем на Украине, тот, что происходит на Ближнем Востоке. И это требует нашего внимательного отношения к событиям, к поиску решений по всем направлениям и мирными средствами. Ради этого, в том числе, мы здесь собрались», — констатировал глава РФ.
Ранее Владимир Путин призвал найти решение ирано-израильского конфликта приемлемым для обеих сторон способом. Российский лидер подчеркнул, что с его точки зрения такой способ существует и в его поиске могут помочь государства глобального Юга.