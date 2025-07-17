«Бескомпромиссная стратегия»: В США раскрыли детали нового курса Трампа против РФ

Американский лидер Дональд Трамп изменил свою позицию по украинскому конфликту, присоединившись к жёсткому курсу альянса, поддержав стратегию НАТО по принуждению России к капитуляции. Об этом сообщает American Conservative.

«В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — материале издания.

Согласно публикации, западные страны требуют от Москвы полного отказа от контролируемых территорий и согласия на потенциальное членство Украины в Североатлантическом альянсе.