«Бескомпромиссная стратегия»: В США раскрыли детали нового курса Трампа против РФ
AC: Трамп поддержал план НАТО по принуждению России к миру
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский лидер Дональд Трамп изменил свою позицию по украинскому конфликту, присоединившись к жёсткому курсу альянса, поддержав стратегию НАТО по принуждению России к капитуляции. Об этом сообщает American Conservative.
«В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — материале издания.
Согласно публикации, западные страны требуют от Москвы полного отказа от контролируемых территорий и согласия на потенциальное членство Украины в Североатлантическом альянсе.
Напомним, что Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум с требованием подписать мирное соглашение с Киевом. В случае отказа Вашингтон угрожает введением 100% тарифов на российский импорт и дополнительных пошлин для стран, закупающих энергоносители у РФ. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже настаивает на немедленном введении санкций США против России в связи с украинским конфликтом, призывая американского лидера действовать без промедления и не ждать истечения 50-дневного срока.