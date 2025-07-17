Отступать не собираются: В США усомнились, что ультиматум Трампа напугал российские власти
NYT: Россию не испугал 50-дневный ультиматум Трампа по Украине
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Россию не напугал 50-дневный ультиматум, который выдвинул президент США Дональд Трамп. Как сообщает газета The New York Times, Москва и дальше буду выполнять цели в рамках СВО.
«Россия, судя по всему, не переживает из-за нового ультиматума Трампа по прекращению боевых действий на Украине», — говорится в публикации.
Как сообщает издание, в ответ на действия США Россия подтвердила свою решимость добиваться поставленных целей в ходе СВО. Москва намерена сохранять свою политику, игнорируя любое давление, связанное с санкциями.
Ранее Трамп пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Теперь в США ждут реакции от президента РФ Владимира Путина.