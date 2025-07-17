Отступать не собираются: В США усомнились, что ультиматум Трампа напугал российские власти

Россию не напугал 50-дневный ультиматум, который выдвинул президент США Дональд Трамп. Как сообщает газета The New York Times, Москва и дальше буду выполнять цели в рамках СВО.

«Россия, судя по всему, не переживает из-за нового ультиматума Трампа по прекращению боевых действий на Украине», — говорится в публикации.