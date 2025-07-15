Постпред США при НАТО ожидает реакции Путина на заявления Трампа по Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер ожидает реакции президента России Владимира Путина на заявления американского лидера Дональда Трампа относительно продолжения военной поддержки Украины и введения возможных торговых пошлин против стран-покупателей российской нефти. Об этом Уитакер сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По словам дипломата, Путин «очевидно, отреагирует» не только на поставки американского оружия Украине «за счёт Европы», но и на планируемые пошлины для Китая, Индии и других стран, приобретающих российскую нефть.