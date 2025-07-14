Трамп: Первые Patriot уже в пути на Украину

Первые зенитные ракетные комплексы Patriot уже направляются на Украину, их поставка начнётся в ближайшие дни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Некоторые прибудут совсем скоро. На самом деле — в течение нескольких дней», — сказал Трамп.

По его словам, первые системы поступят уже сегодня днём. Ранее сообщалось, что Киев запросил у западных партнёров усиление ПВО из-за участившихся российских авиаударов.