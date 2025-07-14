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14 июля, 16:17

Трамп: Первые Patriot уже в пути на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Первые зенитные ракетные комплексы Patriot уже направляются на Украину, их поставка начнётся в ближайшие дни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Некоторые прибудут совсем скоро. На самом деле — в течение нескольких дней», — сказал Трамп.

По его словам, первые системы поступят уже сегодня днём. Ранее сообщалось, что Киев запросил у западных партнёров усиление ПВО из-за участившихся российских авиаударов.

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Напомним, Трамп объявил об отправке Украине комплексов Patriot. Он отметит, что Киев возместит расходы на поставки вооружений. Он также отметил своё недовольство медленными темпами разрешения конфликта. Американский президент добавил, что, по его мнению, со стороны России звучат лишь «расплывчатые обещания».

Александра Мышляева
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