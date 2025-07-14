В России внешнюю политику и национальную безопасность определяет гарант Конституции, Верховный главнокомандующий, президент Владимир Владимирович Путин. Он чётко дал понять, что Украина — это и есть Россия. И, конечно, мы этим всем руководствуемся, заявил депутат Государственной думы Михаил Романов.

«И очень важно, чтобы специальная военная операция была завершена полным освобождением. Понятно, что Трамп хочет приостановить и на каких-то там договориться моментах временных, но наш глава государства чётко понимает, что полностью нужно выполнить задачи демилитаризации Украины, потому что это залог будущего нашей страны, будущего миропорядка, поэтому эти вещи пока не озвучены, не приняты. Ряд вещей уже президент Соединённых Штатов озвучивал, которые не были приняты, то есть вполне возможно, что принято ещё не будет, потому что Трамп, вот как стал президентом, ряд позиций тоже озвучил, которые пока до сих пор не приняты тоже в отношении различных», — отметил Романов в беседе с Life.ru.

Моё личное, частное мнение, что Трамп в этом плане трудно прогнозируемый политик. Иногда часто говорит, а вещи последующие не происходят. Так что, поживём, увидим. Пошлины пошлинами, но самое главное — выполнить задачи на фронте, освободить наши исконно русские территории и вернуть мир людям, которые ждут Россию Депутат Государственной думы Михаил Романов

По его словам, пошлины не повлияют на приостановку спецоперации, потому что цель — глобальная. А пошлины — это локальный вопрос, который, нанесёт лишь микроудар экономике, но наша экономика от всех ограничений становится сильнее, мощнее.