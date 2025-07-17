«То унизил, то вооружает»: В Британии высмеяли ультиматум Трампа Путину
Журналист Галлоуэй: Путин не согласен с позицией Трампа по Украине
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Британский журналист Джордж Галлоуэй прокомментировал на своём YouTube-канале ультиматум президента США Дональда Трампа, адресованный России. По его словам, поведение Трампа вызывает недоумение, а российский лидер Владимир Путин не разделяет озвученную им позицию.
«Трамп решил значительно увеличить поставки американского оружия киевскому режиму. Тому самому режиму, лидера которого он унизил на весь мир в овальном кабинете несколько месяцев назад. Трамп тогда сказал, что Зеленский — диктатор, и у него нет никаких козырей в переговорах с Россией. Теперь все изменилось», — сказал он.
Галлоуэй считает, что подобная непоследовательность приводит к напряжению не только в международной политике, но и внутри самих США. По его словам, в окружении Трампа назревает раскол, усиливаемый скандалом вокруг дела Эпштейна. Он также подчеркнул, что российская сторона не будет реагировать на угрозы и давление, а позиция Путина по этому вопросу остаётся твёрдой и обоснованной.
Ранее Трамп выступил с жёстким заявлением по поводу обвинений в связях с финансистом Джеффри Эпштейном, назвав их «аферой демократов». В своём посте он признал, что теряет поддержку даже среди бывших союзников.