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16 июля, 14:46

Трамп назвал аферой демократов обвинения в связях с делом Эпштейна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Дональд Трамп назвал обвинения в связях с Джеффри Эпштейном «аферой демократов» и отверг поддержку бывших сторонников. Об этом президент США заявил в своей соцсети Truth Social.

«Их новая афера — это то, что мы навсегда назовём «аферой Джеффри Эпштейна», и мои прежние сторонники купились на эту чушь целиком», — написал Трамп.

По его словам, демократы и СМИ продвигают сфабрикованную историю вместо обсуждения достижений его администрации. Он также заявил, что бывшие союзники, поверившие в эту информацию, теперь помогают демократам, и он больше не нуждается в их поддержке.

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Эпштейна арестовали в США в 2019 году. Прокуратура заявила, что в период с 2002 по 2005 год он организовал множество встреч высокопоставленных чиновников, знаменитостей и других влиятельных лиц с несовершеннолетними девушками, самой младшей из которых было 14 лет. Президент США назвал «списки Эпштейна» вымыслом. Однако Илон Маск считает, что Трамп напрямую причастен к тому разврату. Американский журналист Такер Карлсон также отметил, что власти страны не хотят раскрывать эту информацию общественности.

Александра Мышляева
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