Трамп назвал аферой демократов обвинения в связях с делом Эпштейна

Дональд Трамп назвал обвинения в связях с Джеффри Эпштейном «аферой демократов» и отверг поддержку бывших сторонников. Об этом президент США заявил в своей соцсети Truth Social.

«Их новая афера — это то, что мы навсегда назовём «аферой Джеффри Эпштейна», и мои прежние сторонники купились на эту чушь целиком», — написал Трамп.

По его словам, демократы и СМИ продвигают сфабрикованную историю вместо обсуждения достижений его администрации. Он также заявил, что бывшие союзники, поверившие в эту информацию, теперь помогают демократам, и он больше не нуждается в их поддержке.