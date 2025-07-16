Трамп назвал аферой демократов обвинения в связях с делом Эпштейна
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Дональд Трамп назвал обвинения в связях с Джеффри Эпштейном «аферой демократов» и отверг поддержку бывших сторонников. Об этом президент США заявил в своей соцсети Truth Social.
«Их новая афера — это то, что мы навсегда назовём «аферой Джеффри Эпштейна», и мои прежние сторонники купились на эту чушь целиком», — написал Трамп.
По его словам, демократы и СМИ продвигают сфабрикованную историю вместо обсуждения достижений его администрации. Он также заявил, что бывшие союзники, поверившие в эту информацию, теперь помогают демократам, и он больше не нуждается в их поддержке.
Эпштейна арестовали в США в 2019 году. Прокуратура заявила, что в период с 2002 по 2005 год он организовал множество встреч высокопоставленных чиновников, знаменитостей и других влиятельных лиц с несовершеннолетними девушками, самой младшей из которых было 14 лет. Президент США назвал «списки Эпштейна» вымыслом. Однако Илон Маск считает, что Трамп напрямую причастен к тому разврату. Американский журналист Такер Карлсон также отметил, что власти страны не хотят раскрывать эту информацию общественности.