Правительство США намеренно скрывает правду о деле Джеффри Эпштейна и подавляет тех, кто пытается её раскрыть. Об этом известный американский журналист Такер Карлсон заявил, выступая на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Флорида.

«Больше всего [в предыдущей администрации] я ненавидел её полнейшее нежелание отвечать на любые вопросы о том, почему они делают то, что делают. <…> Я думаю, то же самое так огорчает [американцев] в вопросе по делу Эпштейна. Человек был извращенцем, который жестоко обращался с девочками. Мы знали об этом, но правительство США, за которое я голосовал, отказалось серьёзно относиться к моему вопросу и вместо этого объявило дело закрытым и сказало: «Заткнись, конспиролог». Это уже слишком», — сказал он.

Он считает, что ключевой вопрос, требующий ответа от американских властей, заключается в том, кто финансировал и направлял преступную деятельность Эпштейна. Карлсон убеждён, что тот действовал в интересах иностранной разведки, возможно, израильского «Моссада», и занимался шантажом по их указке. По его словам, эта версия широко распространена в Вашингтоне.

Дело Джеффри Эпштейна — громкий скандал, связанный с американским финансистом, обвинённым в торговле людьми, сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и создании сети для развлечения влиятельных персон. Эпштейн был арестован в 2006 и 2019 годах, а в августе 2019 года найден мёртвым в камере (официально — самоубийство, но есть конспирологические теории).