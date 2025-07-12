Глава ФБР потребовал отставки генпрокурора из-за дела Эпштейна

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател выразил недовольство отказом министра юстиции США и генпрокурора страны Пэм Бонди опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна и потребовал её отставки. Об этом сообщает The Daily Wire.

Пател также рассматривает возможность ухода с должности вслед за своим заместителем Дэном Бонджино. Ранее Бонджино заявил о нежелании сотрудничать с Бонди и готовности покинуть пост в случае сохранения ею занимаемой должности.