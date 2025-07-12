Глава ФБР потребовал отставки генпрокурора из-за дела Эпштейна
Daily Wire: Глава ФБР требует отставки министра юстиции США из-за дела Эпштейна
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Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател выразил недовольство отказом министра юстиции США и генпрокурора страны Пэм Бонди опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна и потребовал её отставки. Об этом сообщает The Daily Wire.
Пател также рассматривает возможность ухода с должности вслед за своим заместителем Дэном Бонджино. Ранее Бонджино заявил о нежелании сотрудничать с Бонди и готовности покинуть пост в случае сохранения ею занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обдумывал возможность помилования Гислейн Максвелл, подруги финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил журналист Майкл Вулф. По его словам, американский лидер опасался, что Максвелл может раскрыть компрометирующие подробности после её задержания по обвинениям в содействии организации сети проституции с участием несовершеннолетних.