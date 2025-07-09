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8 июля, 22:03

На видеозаписи Минюста США из камеры Джеффри Эпштейна пропала минута

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Copyright Lawrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Copyright Lawrey

Министерство юстиции США опубликовало видеозапись из камеры осуждённого за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, однако запись быстро вызвала подозрения из-за отсутствия одной минуты отснятого материала. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Ведомство заявляло, что публикация видео призвана опровергнуть многочисленные слухи о том, что миллиардер был убит, чтобы помешать ему дать показания на своих влиятельных клиентов, а власти США якобы скрывают истинные причины его смерти.

Пропавшая минута из видео Минюста США о Джеффри Эпштейне. Видео © justice.gov

Вопрос об отсутствующей минуте был задан генеральному прокурору Пэм Бонди во время брифинга в Белом доме. В ответ Бонди заявила, что «минута пропадает каждую ночь, когда старая видеосистема зацикливается».

Минюст США и ФБР раскрыли детали по делу Эпштейна и его смерти
Минюст США и ФБР раскрыли детали по делу Эпштейна и его смерти

Напомним, дело Эпштейна продолжает вызывать широкий общественный резонанс. Ранее американский миллиардер Илон Маск высмеял президента США Дональда Трампа за отказ от обнародования всех документов, касающихся дела финансиста.

Юния Ларсон
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