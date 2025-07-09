На видеозаписи Минюста США из камеры Джеффри Эпштейна пропала минута

Министерство юстиции США опубликовало видеозапись из камеры осуждённого за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, однако запись быстро вызвала подозрения из-за отсутствия одной минуты отснятого материала. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Ведомство заявляло, что публикация видео призвана опровергнуть многочисленные слухи о том, что миллиардер был убит, чтобы помешать ему дать показания на своих влиятельных клиентов, а власти США якобы скрывают истинные причины его смерти.

Пропавшая минута из видео Минюста США о Джеффри Эпштейне. Видео © justice.gov

Вопрос об отсутствующей минуте был задан генеральному прокурору Пэм Бонди во время брифинга в Белом доме. В ответ Бонди заявила, что «минута пропадает каждую ночь, когда старая видеосистема зацикливается».