Илон Маск поставил под сомнение доверие к Трампу из-за дела Эпштейна
Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RKY Photo
Американский предприниматель Илон Маск вновь обратил внимание на дело Джеффри Эпштейна, подвергнув критике Дональда Трампа. В публикации в соцсети X миллиардер задался вопросом о доверии к президенту США, связав это с отказом последнего раскрыть документы по делу о сексуальном надругательстве над несовершеннолетними.
7 июля Маск уже выражал скепсис относительно расследования этого скандала, опубликовав сатирическое изображение, высмеивающее отсутствие реальной ответственности для вовлечённых лиц.
«Как можно ожидать, что люди будут верить Трампу, если он не опубликует файлы Эпштейна?» — написал Маск.
Дело Эпштейна, связанное с обвинениями в создании сети по эксплуатации несовершеннолетних, продолжает будоражить американское общество. Несмотря на смерть финансиста в тюрьме в 2019 году, вопросы о возможной причастности представителей политической и бизнес-элиты остаются без ответов.