Илон Маск поставил под сомнение доверие к Трампу из-за дела Эпштейна

Американский предприниматель Илон Маск вновь обратил внимание на дело Джеффри Эпштейна, подвергнув критике Дональда Трампа. В публикации в соцсети X миллиардер задался вопросом о доверии к президенту США, связав это с отказом последнего раскрыть документы по делу о сексуальном надругательстве над несовершеннолетними.

7 июля Маск уже выражал скепсис относительно расследования этого скандала, опубликовав сатирическое изображение, высмеивающее отсутствие реальной ответственности для вовлечённых лиц.

«Как можно ожидать, что люди будут верить Трампу, если он не опубликует файлы Эпштейна?» — написал Маск.