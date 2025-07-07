«Очередная игрушка и блажь»: Политолог объяснил решение Маска создать партию «Америка»
Политолог Ордуханян: В создании Маском новой партии кроется элемент мести Трампу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Инициатива предпринимателя Илона Маска по созданию политической партии America Party («Партия Америки») представляется не более, чем мимолётным увлечением миллиардера, лишённым глубокой политической подоплёки. Таким мнение поделился американист, политолог Рафаэль Ордуханян.
«Создание самой партии — это очередная игрушка для Илона Маска, я так думаю. Ещё три месяца тому назад никто даже думать об этом не мог серьёзно. Поэтому мы с вами прекрасно понимаем, что это было спонтанное, как и очень многие решения Илона Маска. И здесь я не думаю, что есть какая-то политическая основа для этого... Это в определенной степени блажь», — подчеркнул специалист в беседе с телеканалом «Звезда».
Ордуханян считает, что в решении Маска кроется элемент мести и неудовлетворённости президентом США Дональдом Трампом. По его словам, в данной ситуации бизнесмен показал себя несерьёзным политическим деятелем. Кроме того, появление новой партии может негативно сказаться на позициях республиканцев во время промежуточных выборов и внести дестабилизирующий фактор в политическую ситуацию в США. Несмотря на это, Ордуханян полагает, что Трамп не придаёт особого значения планам Маска, учитывая, что к моменту полноценного становления партии в 2028 году он уже не будет занимать пост президента.
Напомним, что 5 июля Илон Маск объявил о создании новой политической партии под названием «Америка». Организация, по словам миллиардера, должна стать альтернативой существующему политическому раскладу в США. Ранее в базе данных Федеральной избирательной комиссии США появилась регистрационная форма новой партии предпринимателя.