«Очередная игрушка и блажь»: Политолог объяснил решение Маска создать партию «Америка»

Ордуханян считает, что в решении Маска кроется элемент мести и неудовлетворённости президентом США Дональдом Трампом. По его словам, в данной ситуации бизнесмен показал себя несерьёзным политическим деятелем. Кроме того, появление новой партии может негативно сказаться на позициях республиканцев во время промежуточных выборов и внести дестабилизирующий фактор в политическую ситуацию в США. Несмотря на это, Ордуханян полагает, что Трамп не придаёт особого значения планам Маска, учитывая, что к моменту полноценного становления партии в 2028 году он уже не будет занимать пост президента.