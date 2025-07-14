Элмо также опубликовал несколько оскорбительных и антисемитских постов, прежде чем все они были удалены. Оказалось, что аккаунт персонажа взломали хакеры. Дети, которые подписаны на него, вероятно, узнали много нового.

Эпштейна арестовали в США в 2019 году. Прокуратура утверждала, что с 2002 по 2005 он организовал десятки встреч многих чиновников, знаменитостей и подобных персон с несовершеннолетними девочками, младшей из которых было 14. Президент США говорит, что «списки Эпштейна» — это бредни, сфабрикованные демократами. А, к примеру, бизнесмен Илон Маск требует немедленно их опубликовать, полагая, что глава Белого дома скрывает правду. Известный американский журналист Такер Карлсон тоже указывает, что правительство страны не желает отдавать эту информацию в народ.