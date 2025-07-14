Герой «Улицы Сезам» потребовал от Трампа опубликовать файлы Эпштейна и унизил евреев
Хакеры с аккаунта Элмо из Улицы Сезам требуют опубликовать файлы Эпштейна
Обложка © ТАСС / The Daytona Beach News-Journal/TNS/ABACA, © Кадр из фильма «Приключения Элмо» режиссер Гари Хэлворсон, сценарист
Митчелл Кригман, Джой Маццарино / Kinopoisk
В аккаунте персонажа из детского телешоу «Улица Сезам» в соцсети Х появилось требование, адресованное к президенту США Дональду Трампу. Элмо крайне недоволен, что Вашингтон не опубликовал материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
«Опубликуй файлы (Эпштейна), Дональд Трамп-растлитель малолетних», — сказано в публикации.
Элмо также опубликовал несколько оскорбительных и антисемитских постов, прежде чем все они были удалены. Оказалось, что аккаунт персонажа взломали хакеры. Дети, которые подписаны на него, вероятно, узнали много нового.
Эпштейна арестовали в США в 2019 году. Прокуратура утверждала, что с 2002 по 2005 он организовал десятки встреч многих чиновников, знаменитостей и подобных персон с несовершеннолетними девочками, младшей из которых было 14. Президент США говорит, что «списки Эпштейна» — это бредни, сфабрикованные демократами. А, к примеру, бизнесмен Илон Маск требует немедленно их опубликовать, полагая, что глава Белого дома скрывает правду. Известный американский журналист Такер Карлсон тоже указывает, что правительство страны не желает отдавать эту информацию в народ.