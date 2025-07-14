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14 июля, 15:16

Герой «Улицы Сезам» потребовал от Трампа опубликовать файлы Эпштейна и унизил евреев

Хакеры с аккаунта Элмо из Улицы Сезам требуют опубликовать файлы Эпштейна

Обложка © ТАСС / The Daytona Beach News-Journal/TNS/ABACA, © Кадр из фильма «Приключения Элмо» режиссер Гари Хэлворсон, сценарист Митчелл Кригман, Джой Маццарино / Kinopoisk

Обложка © ТАСС / The Daytona Beach News-Journal/TNS/ABACA, © Кадр из фильма «Приключения Элмо» режиссер Гари Хэлворсон, сценарист 
Митчелл Кригман, Джой Маццарино / Kinopoisk

В аккаунте персонажа из детского телешоу «Улица Сезам» в соцсети Х появилось требование, адресованное к президенту США Дональду Трампу. Элмо крайне недоволен, что Вашингтон не опубликовал материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

«Опубликуй файлы (Эпштейна), Дональд Трамп-растлитель малолетних», — сказано в публикации.

Элмо также опубликовал несколько оскорбительных и антисемитских постов, прежде чем все они были удалены. Оказалось, что аккаунт персонажа взломали хакеры. Дети, которые подписаны на него, вероятно, узнали много нового.

На видеозаписи Минюста США из камеры Джеффри Эпштейна пропала минута
На видеозаписи Минюста США из камеры Джеффри Эпштейна пропала минута

Эпштейна арестовали в США в 2019 году. Прокуратура утверждала, что с 2002 по 2005 он организовал десятки встреч многих чиновников, знаменитостей и подобных персон с несовершеннолетними девочками, младшей из которых было 14. Президент США говорит, что «списки Эпштейна» — это бредни, сфабрикованные демократами. А, к примеру, бизнесмен Илон Маск требует немедленно их опубликовать, полагая, что глава Белого дома скрывает правду. Известный американский журналист Такер Карлсон тоже указывает, что правительство страны не желает отдавать эту информацию в народ.

Владимир Озеров
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