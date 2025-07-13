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13 июля, 10:54

«Опубликуйте, как обещали»: Маск призвал Трампа рассекретить документы по делу Эпштейна

Илон Маск вновь призвал Трампа рассекретить документы о деле финансиста Эпштейна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск, известный американский бизнесмен, призвал президента США Дональда Трампа опубликовать документы по делу Джеффри Эпштейна, финансиста, который был замешан в серьёзных преступлениях. Об этом предприниматель написал в своей соцсети Х.

«Трамп несколько раз сказал «Эпштейн» во время того призыва всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте материалы, как и обещали», — говорится в сообщении.

Это не первый раз, когда Маск требует раскрыть информацию об этом деле. Он выразил сомнение в том, что Трамп может быть надёжным источником, если правительство не представит документы по делу Эпштейна.

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции и ФБР не нашли доказательств шантажа влиятельных людей со стороны Эпштейна или списка его клиентов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что такого списка не существует. Тем не менее, Трамп и его команда обещали сделать документы по делу Эпштейна доступными для общественности.

Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года в Нью-Йорке. Прокуратура утверждала, что с 2002 по 2005 год он организовал встречи с десятками несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В кругу общения Эпштейна были многие известные личности, включая бывших высокопоставленных чиновников и знаменитостей. Уголовное дело против него было закрыто после его самоубийства в тюрьме 10 августа 2019 года.

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Ранее журналист из США Такер Карлсон утверждал, что американские власти умышленно утаивают информацию о деле Джеффри Эпштейна и препятствуют тем, кто стремится её обнародовать. В то же время глава ФБР Кэш Патель призвал генпрокурора США уйти в отставку в связи с этим делом.

Анастасия Никонорова
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