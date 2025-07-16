«Хочет ослабить за чужие деньги»: Трампа назвали врагом России из-за кризиса на Украине

Президент США Дональд Трамп является врагом России, как и его предшественник Джо Байден. Об этом заявил политолог Юрий Светов, комментируя угрозы американского лидера ввести против нашей страны пошлины и усилить поддержку Украины. По его словам, политик возомнил себя императором Вселенной.

Эксперт обратил внимание, что в заявлениях Трампа содержался призыв ко всем странам делать то, что США считают правильным. Однако Россия от санкций не пострадает, поскольку наши экономики почти не соприкасаются. Зато достаться может Китаю и Индии. Кроме того, за американское оружие для Украины платить придётся Европе.