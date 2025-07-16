«Хочет ослабить за чужие деньги»: Трампа назвали врагом России из-за кризиса на Украине
Политолог Светов счёл Трампа врагом России за угрозы усилить поддержку Украины
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Frantisek bezdek
Президент США Дональд Трамп является врагом России, как и его предшественник Джо Байден. Об этом заявил политолог Юрий Светов, комментируя угрозы американского лидера ввести против нашей страны пошлины и усилить поддержку Украины. По его словам, политик возомнил себя императором Вселенной.
Эксперт обратил внимание, что в заявлениях Трампа содержался призыв ко всем странам делать то, что США считают правильным. Однако Россия от санкций не пострадает, поскольку наши экономики почти не соприкасаются. Зато достаться может Китаю и Индии. Кроме того, за американское оружие для Украины платить придётся Европе.
«Украину затолкали в этот конфликт. Трамп хочет воевать с Россией, хочет ослабить Россию за чужие деньги. Он циничный американский политик, который хочет получить наибольшую выгоду при наименьших затратах», — подчеркнул собеседник «Радио 1».
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен позицией России по Украине, поэтому готов ввести против неё «очень жёсткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения в ближайшие 50 дней. Однако Дмитрия Медведева не впечатлил декоративный ультиматум. А МИД РФ поставил главу Белого дома на место. В Госдуме же Трампа призвали вместо ультиматумов искать консенсус с Россией.