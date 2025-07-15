«Мир вздрогнул, Россия не заметила»: Медведева не впечатлил декоративный ультиматум Трампа
Медведев: Россия не заметила декоративный ультиматум Трампа Кремлю
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Требования американского президента Дональда Трампа представляют собой декоративный ультиматум, который Россия даже не заметила, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Пост стал первой официальной реакцией Москвы на вчерашние заявления хозяина Белого дома.
«Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила», — написал Медведев в соцсети X.
14 июля глава Белого дома выступил с заявлением, которое он до этого разрекламировал за весь мир. Трамп пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Теперь в США ждут реакции от президента РФ Владимира Путина.