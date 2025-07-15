«Мир вздрогнул, Россия не заметила»: Медведева не впечатлил декоративный ультиматум Трампа

Требования американского президента Дональда Трампа представляют собой декоративный ультиматум, который Россия даже не заметила, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Пост стал первой официальной реакцией Москвы на вчерашние заявления хозяина Белого дома.