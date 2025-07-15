В Турции боятся последствий ультиматума Трампа о 50 днях для России

Возможные пошлины и дополнительные санкционные меры, которые США угрожают ввести в отношении торговых партнёров России, могут затронуть и Турцию. Об этом заявил турецкий эксперт по международным отношениям Гёкхун Гёчмен.

По словам аналитика, ультиматум американского лидера Дональда Трампа о введении «вторичных тарифов» в случае отсутствия мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 50 дней, нацелен не только на Москву, но и на государства, поддерживающие с ней прямые торговые связи.