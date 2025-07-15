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Регион
15 июля, 06:20

В Турции боятся последствий ультиматума Трампа о 50 днях для России

Аналитик Гёчмен: США могут навредить Турции вторичными санкциями против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Возможные пошлины и дополнительные санкционные меры, которые США угрожают ввести в отношении торговых партнёров России, могут затронуть и Турцию. Об этом заявил турецкий эксперт по международным отношениям Гёкхун Гёчмен.

По словам аналитика, ультиматум американского лидера Дональда Трампа о введении «вторичных тарифов» в случае отсутствия мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 50 дней, нацелен не только на Москву, но и на государства, поддерживающие с ней прямые торговые связи.

«Давайте не будем заблуждаться: это не означает вторую волну тарифов. Это касается стран, которые торгуют с Россией напрямую», — подчеркнул он в соцсети Х.

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Ранее глава Белого дома выступил с заявлением, которое он до этого разрекламировал за весь мир. В итоге он пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Теперь в США ждут реакции от президента РФ Владимира Путина.

Владимир Озеров
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