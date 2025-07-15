Писториус анонсировал покупку двух Patriot у США для Украины

Берлин и Вашингтон достигли договорённости о передаче Украине двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что процесс займёт значительное время — сначала потребуется несколько дней или недель для формального утверждения решения, а затем месяцы на подготовку и транспортировку систем. Об этом пишет Bloomberg.

Писториус отметил, что острая потребность Украины в этих системах не вызывает сомнений. Одновременно он сообщил о заинтересованности Германии в приобретении у США ракетного комплекса средней дальности Typhon.