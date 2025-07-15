Писториус анонсировал покупку двух Patriot у США для Украины
Писториус: Поставка Украине комплексов Patriot займёт несколько месяцев
Борис Писториус. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / blue spruce media
Берлин и Вашингтон достигли договорённости о передаче Украине двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что процесс займёт значительное время — сначала потребуется несколько дней или недель для формального утверждения решения, а затем месяцы на подготовку и транспортировку систем. Об этом пишет Bloomberg.
Писториус отметил, что острая потребность Украины в этих системах не вызывает сомнений. Одновременно он сообщил о заинтересованности Германии в приобретении у США ракетного комплекса средней дальности Typhon.
Ранее Дональд Трамп подтвердил планы по поставкам Patriot, уточнив, что Киев будет компенсировать расходы на вооружение. Американский лидер также выразил недовольство затяжным характером конфликта, подчеркнув необходимость более активных действий по его разрешению.