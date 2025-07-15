Москва в зоне удара: Чем Трамп хочет вооружить агонизирующую Украину США могут выдать Украине наступательное вооружение для ударов вглубь России. Как изменится арсенал ВСУ и чем на это ответит Москва, разобрался Life.ru. 14 июля, 21:50 Президент США намерен поставить для Украины дальнобойные ракеты. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek, Mike Mareen

От обороны к атаке: Как изменилась позиция Трампа

Американский лидер Дональд Трамп в понедельник с генсеком НАТО Марком Рютте озвучил обещанный сюрприз для России. Речь идёт о поставках вооружения для Украины, но оплатит его Европа.

— Цель сегодняшнего выступления — сказать вам, что мы заключили очень важную сделку. На миллиарды долларов будет закуплено военное оборудование из США, для НАТО и так далее. И это оборудование быстро будет отправлено на поле боя. И Украина его получит, — пообещал Трамп.

Кроме того, Трамп поставил России ультиматум: если в течение 50 дней не начнутся мирные переговоры, Вашингтон введёт «100-процентные санкции».

— Если через 50 дней у нас не будет сделки, нам придётся ввести «вторичные тарифы». Они достаточно жёсткие, и нам не хочется этого делать. Но посмотрим, что будет, — пообещал Трамп.

Какое оружие Трамп даст Украине для ударов вглубь РФ

Как ранее заявили порталу Axios знакомые с программой источники, в предстоящие пакеты военной помощи войдут ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине России, в том числе и в Москве.

«Отправка наступательного оружия стала бы серьёзным сдвигом для Трампа, который до недавнего времени изо всех сил старался говорить, что предоставит только оборонительное оружие, чтобы избежать эскалации конфликта», — уверены авторы издания.

Решение главы Белого дома подкинуть дров в горнило украинского конфликта стало следствием злости Трампа на президента РФ Владимира Путина, утверждает американский сенатор Линдси Грэм*. А последнюю точку в нём поставил недавний телефонный разговор двух президентов, где российский лидер якобы пообещал организовать масштабное наступление в течение двух месяцев. Версию источников Axios о поставках ракет большой дальности подтверждает и недавнее заявление Владимира Зеленского. 13 июля глава киевского режима анонсировал новые дальнобойные удары по территории РФ.

«Наши подразделения будут делать всё для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары», — произнёс Зеленский.

Зона поражения территории России западными ракетами и БПЛА. Инфографика © Life.ru

ATACMS и JASSM: Характеристики ракет, которые получат ВСУ

США уже снабжали Киев оружием для дальнобойных ударов в виде крылатых ракет ATACMS для реактивных систем MLRS и HIMARS. Причём Вооружённые силы Украины получали обе модификации: и Block 1 с дальностью пуска до 170 километров, и Block 1A с дальностью до 300 километров, но более слабой боеголовкой (560-килограммовая ГЧ на 950 суббоеприпасов — у Block 1 против 160-килограммовой на 275 суббоеприпасов — у Block 1A).

Пуск ATACMS. Фото © Общественное достояние

ATACMS для России сюрпризом не станут. Украинские боевики уже неоднократно использовали эти ракеты для ударов по территории РФ, выбирая в качестве целей гражданские объекты. Впрочем, большая часть боеголовок была перехвачена силами ПВО, которые без проблем справлялись даже с массовыми пусками. Те же ракеты, что смогли достичь заданной точки на карте, пусть и наносили ущерб и даже приводили к жертвам среди мирных жителей, но никоим образом не влияли на ситуацию на фронте. Напротив, каждая кровавая акция с использованием американских «дальнобоев» оборачивалась для боевиков ВСУ чудовищными ударами возмездия. И чем сильнее националисты пытались наступить на грабли, тем мощнее получали в лоб черенком.

Впрочем, одними лишь ATACMS дело может не ограничиться. Как утверждает Telegram-канал «Военная хроника», Штаты могут решиться и на отправку Киеву авиационных крылатых ракет JASSM с дальностью пуска до 980 километров (в модификации AGM-158B). Это прямой аналог немецких ракет TAURUS и англо-французских Storm Shadow, для которых в ВСУ есть носители — американские истребители F-16.

AGM-158 JASSM. Фото © Общественное достояние

JASSM обладает проникающей боевой частью массой 450 килограммов, развивает дозвуковую скорость и имеет инерциальную систему наведения с коррекцией по данным с GPS, инфракрасной ГСН и рельефометрической системы. Почти 1000-километровая дальность означает, что под ударом рискуют оказаться не только Москва, но и значительная часть Поволжья. Причём, даже если Украина лишится всех поставленных истребителей F-16, под применение AGM-158 могут адаптировать МиГ-29 или Су-24, которые ВСУ ранее смогли переоснастить под Storm Shadow.

Слайд из презентации во время брифинга начгенштаба ВС РФ с обозначением 1000-километрового радиуса действия. Фото © Telegram / Минобороны России

Сможет ли российская ПВО перехватить JASSM?

Однако вопрос в другом: сможет ли дозвуковая JASSM достичь максимальной дальности поражения? Российские силы ПВО давно научились сбивать цели на сверхмалых высотах, да и прямой аналог «американца» в лице Storm Shadow не доставил нашим зенитчикам проблем. Кроме того, сама ракета, предположительно, уже исследована нашими военными. Ещё в 2018 году, когда ВВС США атаковали объекты в Сирии с использованием AGM-158 и Tomahawk, Дамаск передал Москве два неразорвавшихся экземпляра. Какие именно ракеты оказались в распоряжении РФ, неизвестно, но это могла быть и JASSM, секреты которой в этом случае перестали быть таковыми для России.

Эскалация конфликта: Почему решение Трампа опасно для всего мира

Очевидно, что возможное решение Трампа выдать боевикам ВСУ дальнобойные ракеты заметного влияния на ход СВО не окажет. Ничего неожиданного, с чем бы раньше ни сталкивались российские военные, не ожидается. При этом деструктивный шаг Белого дома даст угасающему киевскому режиму мощный медийный импульс, а конфликту — новый виток, так как ранее стратегические средства поражения находились под запретом из-за риска эскалации. В конце концов, возможный удар по центрам принятия решений в столице ядерной державы — веский повод для ядерного ответа. Но западные лидеры, судя по всему, жаждут как раз такого развития событий.

* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.

Авторы Илья Пушкарев