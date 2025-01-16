Российская ПВО отбила атаку ракетами ATACMS на Белгородскую область
SHOT: Пять ракет ATACMS сбито над Белгородской областью
ВСУ совершили атаку на Белгородскую область с использованием пяти американских ракет ATACMS.
Согласно информации SHOT, в начале второго часа дня ВСУ запустили пять баллистических ракет по территории Белгородчины. По данным телеграм-канала, это были ракеты ATACMS, произведённые в США. Российская система ПВО смогла перехватить все цели в воздухе, однако обломки ракет повредили несколько зданий. Информации о пострадавших нет.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ ночью атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow. Силы ПВО сбили по шесть единиц каждой. В результате атаки один дом был уничтожен и 42 повреждены.
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