Российская ПВО отбила атаку ракетами ATACMS на Белгородскую область

Согласно информации SHOT, в начале второго часа дня ВСУ запустили пять баллистических ракет по территории Белгородчины. По данным телеграм-канала, это были ракеты ATACMS, произведённые в США. Российская система ПВО смогла перехватить все цели в воздухе, однако обломки ракет повредили несколько зданий. Информации о пострадавших нет.