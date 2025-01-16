Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 января, 16:00
4669

Российская ПВО отбила атаку ракетами ATACMS на Белгородскую область

SHOT: Пять ракет ATACMS сбито над Белгородской областью

ВСУ совершили атаку на Белгородскую область с использованием пяти американских ракет ATACMS.

Согласно информации SHOT, в начале второго часа дня ВСУ запустили пять баллистических ракет по территории Белгородчины. По данным телеграм-канала, это были ракеты ATACMS, произведённые в США. Российская система ПВО смогла перехватить все цели в воздухе, однако обломки ракет повредили несколько зданий. Информации о пострадавших нет.

Кара «Калибрами»: Украину разбудили мощные «‎удары возмездия» за ATACMS и Storm Shadow
Кара «Калибрами»: Украину разбудили мощные «‎удары возмездия» за ATACMS и Storm Shadow

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ ночью атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow. Силы ПВО сбили по шесть единиц каждой. В результате атаки один дом был уничтожен и 42 повреждены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar