В США заявили о злости Трампа на Путина
Американский сенатор Грэм* заявил, что Трамп зол на Путина
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Президент США Дональд Трамп злится на российского лидера Владимира Путина, в связи с этим сегодня стоит ждать довольно агрессивного выступления хозяина Белого дома. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм* изданию Axios.Axios.
«Трамп действительно зол на Путина», — сказал самый ярый в США сенатор-русофоб.
14 июля американский лидер планирует выступить с заявлением. Трамп не стал раскрывать подробности готовящегося выступления, но заявил, что разочарован действиями российских властей. По данным СМИ, глава Белого дома 14 июля представит новый пакет помощи для ВСУ, включающий наступательные системы. Источники утверждают, что речь может идти о ракетах большой дальности, однако официальных подтверждений пока не поступало. На этом фоне Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России.
* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.