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Регион
13 июля, 17:57

Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России

Зеленский заявил о планах по нанесению новых ударов по территории России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский на совещании с военными анонсировал новые дальнобойные удары по России. По его словам, ВСУ будут «делать всё для переноса войны на российскую территорию».

«Готовим новые наши дальнобойные удары», — написал Зеленский в Telegram-канале по итогам совещания.

Он также сообщил, что провёл отдельные переговоры с военными по поводу подготовки к предстоящему визиту на Украину специального представителя президента США Дональда Трампа. Кит Келлог, напомним, прибудет в Киев 14 июля и пробудет там неделю.

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Ранее Зеленский призвал ужесточить санкции против всех стран и компаний, «помогающих России». По его словам, Запад должен ввести жёсткие вторичные ограничения и одновременно обеспечить Украину дополнительными средствами ПВО и специализированными дронами-перехватчиками.

Анастасия Никонорова
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