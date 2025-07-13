Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России

Владимир Зеленский на совещании с военными анонсировал новые дальнобойные удары по России. По его словам, ВСУ будут «делать всё для переноса войны на российскую территорию».

«Готовим новые наши дальнобойные удары», — написал Зеленский в Telegram-канале по итогам совещания.

Он также сообщил, что провёл отдельные переговоры с военными по поводу подготовки к предстоящему визиту на Украину специального представителя президента США Дональда Трампа. Кит Келлог, напомним, прибудет в Киев 14 июля и пробудет там неделю.