Санкции ужесточить, средства ПВО поставить: Зеленский раздал приказы Западу после ночной атаки

Владимир Зеленский вновь призвал ужесточить санкции против всех стран и компаний, «помогающих России». По его словам, Запад должен ввести жёсткие вторичные ограничения и одновременно обеспечить Украину дополнительными средствами ПВО и специализированными дронами-перехватчиками.

«Нужны жёсткие вторичные санкции против всех, кто помогает «русским» производить дроны и зарабатывать на нефти. Требуется больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты», — заявил Зеленский в соцсетях.