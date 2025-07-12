Санкции ужесточить, средства ПВО поставить: Зеленский раздал приказы Западу после ночной атаки
Зеленский призвал Запад к действиям после ночного удара ВС РФ по Украине
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Владимир Зеленский вновь призвал ужесточить санкции против всех стран и компаний, «помогающих России». По его словам, Запад должен ввести жёсткие вторичные ограничения и одновременно обеспечить Украину дополнительными средствами ПВО и специализированными дронами-перехватчиками.
«Нужны жёсткие вторичные санкции против всех, кто помогает «русским» производить дроны и зарабатывать на нефти. Требуется больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты», — заявил Зеленский в соцсетях.
Напомним, что минувшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. Атака пришлась по Львову, Харькову и Луцку. Также военные поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. В этих регионах была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали и в Киеве. Очевидцы говорили о дыме в небе после взрывов.