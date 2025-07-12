Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 09:15

Групповой удар: ВС РФ ночью поразили высокоточным оружием предприятия ВПК Украины

Минобороны РФ заявило о групповом ударе по объектам во Львове, Харькове и Луцке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Bielokopytova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Bielokopytova

Минувшей ночью российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, удары высокоточным оружием и беспилотниками были нанесены по предприятиям ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке. Кроме того, была поражена инфраструктура военного аэродрома ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны.

Новости СВО. Освобождены Зелёная Долина и посёлок Карла Маркса, ВСУ отбросили от Курской области, Трамп шантажирует Россию санкциями, 12 июля
Новости СВО. Освобождены Зелёная Долина и посёлок Карла Маркса, ВСУ отбросили от Курской области, Трамп шантажирует Россию санкциями, 12 июля

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над регионами России. В частности, 16 дронов были уничтожены над территорией Брянской области, пять – над акваторией Чёрного моря.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar