Групповой удар: ВС РФ ночью поразили высокоточным оружием предприятия ВПК Украины

Минувшей ночью российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, удары высокоточным оружием и беспилотниками были нанесены по предприятиям ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке. Кроме того, была поражена инфраструктура военного аэродрома ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны.