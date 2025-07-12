Групповой удар: ВС РФ ночью поразили высокоточным оружием предприятия ВПК Украины
Минобороны РФ заявило о групповом ударе по объектам во Львове, Харькове и Луцке
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Минувшей ночью российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, удары высокоточным оружием и беспилотниками были нанесены по предприятиям ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке. Кроме того, была поражена инфраструктура военного аэродрома ВСУ.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над регионами России. В частности, 16 дронов были уничтожены над территорией Брянской области, пять – над акваторией Чёрного моря.