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Регион
12 июля, 05:01

За прошедшую ночь расчёты ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

16 дронов сбили над территорией Брянской области, пять – над акваторией Чёрного моря. Четыре БПЛА уничтожили над Крымом, три – над территорией Ростовской области, два – над Курской областью. По одному беспилотнику перехватили над территориями Воронежской области, Краснодарского края и над Чёрным морем.

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Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Кроме того, в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен украинский дрон. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Алена Пенчугина
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