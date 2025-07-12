За прошедшую ночь расчёты ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над регионами России
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За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
16 дронов сбили над территорией Брянской области, пять – над акваторией Чёрного моря. Четыре БПЛА уничтожили над Крымом, три – над территорией Ростовской области, два – над Курской областью. По одному беспилотнику перехватили над территориями Воронежской области, Краснодарского края и над Чёрным морем.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Кроме того, в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен украинский дрон. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.