За прошедшую ночь расчёты ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над регионами России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

16 дронов сбили над территорией Брянской области, пять – над акваторией Чёрного моря. Четыре БПЛА уничтожили над Крымом, три – над территорией Ростовской области, два – над Курской областью. По одному беспилотнику перехватили над территориями Воронежской области, Краснодарского края и над Чёрным морем.