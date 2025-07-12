Ночью силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область

Ночью расчёты противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.