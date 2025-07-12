Губернатор Гусев: В пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский дрон

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в пригороде Воронежа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась», — написал он в своём телеграм-канале.