Губернатор Гусев: В пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский дрон
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в пригороде Воронежа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Вооружённые силы Украины начали атаковать свои же войска из-за потери связи в Харьковской области. Удары наносятся без разбора, и целью ВСУ является уничтожение всех военнослужащих в данном районе. «Дружественный огонь», предположительно, произошёл из-за сбоя в коммуникации между подразделениями.