Украинские артиллерийские подразделения и операторы БПЛА атакуют позиции 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. По данным ТАСС, полученным от источника в силовых структурах, «дружественный огонь», предположительно, произошёл из-за сбоя в коммуникации между подразделениями.

По словам источника агентства, удары наносятся без разбора, и целью ВСУ является уничтожение всех военнослужащих в данном районе.



«Украинские артиллеристы и операторы БПЛА наносят неизбирательные удары, пытаясь уничтожить всю живую силу на данном участке фронта. Значительная часть вражеских боеприпасов летит именно по скоплению живой силы 143 ОМБр», — отметил он.