Атакуют дронами: ВСУ не дают спасателям подъехать к разрушенной пятиэтажке в Алёшках

Украинские военные с помощью беспилотников препятствуют доступу спасателей к месту разрушения пятиэтажного дома в Алёшках Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«ВСУ не подпускают сотрудников оперативных служб на место обрушения пятиэтажки в Алёшках, пытаясь атаковать их с дронов», — приводит ТАСС его слова.