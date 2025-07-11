Атакуют дронами: ВСУ не дают спасателям подъехать к разрушенной пятиэтажке в Алёшках
Василенко: ВСУ мешают спасателям подъехать к разрушенной пятиэтажке в Алёшках
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Украинские военные с помощью беспилотников препятствуют доступу спасателей к месту разрушения пятиэтажного дома в Алёшках Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
«ВСУ не подпускают сотрудников оперативных служб на место обрушения пятиэтажки в Алёшках, пытаясь атаковать их с дронов», — приводит ТАСС его слова.
Несколько минут назад стало известно, что ВСУ нанесли авиаудар по городу Алёшки в Херсонской области. В результате обрушился пятиэтажный дом. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, под завалами находятся люди.