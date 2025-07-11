Жертв ночной атаки дронов ВСУ на Россию стало двое: ещё один человек погиб в Тульской области

ВСУ вновь атаковали российские регионы с помощью БПЛА. В частности, под удар попала Тульская область, где в результате налёта погиб мирный житель. Ещё один человек получил ранение, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«‎К сожалению, один человек погиб, ещё один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего»‎, — написал чиновник в телеграм-канале.