Жертв ночной атаки дронов ВСУ на Россию стало двое: ещё один человек погиб в Тульской области
Миляев: В Тульской области при атаке БПЛА погиб человек, ещё один ранен
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ВСУ вновь атаковали российские регионы с помощью БПЛА. В частности, под удар попала Тульская область, где в результате налёта погиб мирный житель. Ещё один человек получил ранение, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«К сожалению, один человек погиб, ещё один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, силы противовоздушной обороны России уничтожили за прошедшую ночь 155 украинских беспилотников. Больше всего — 53 БПЛА — было ликвидировано в Курской области. Ещё 19 дронов уничтожено в Брянской области, в Смоленской области сбили 15 БПЛА, в Белгородской области — 14 летательных аппаратов, а в Тульской области — 13 дронов.