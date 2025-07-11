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Регион
11 июля, 05:23

Жертв ночной атаки дронов ВСУ на Россию стало двое: ещё один человек погиб в Тульской области

Миляев: В Тульской области при атаке БПЛА погиб человек, ещё один ранен

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ВСУ вновь атаковали российские регионы с помощью БПЛА. В частности, под удар попала Тульская область, где в результате налёта погиб мирный житель. Ещё один человек получил ранение, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«‎К сожалению, один человек погиб, ещё один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего»‎, — написал чиновник в телеграм-канале.

В Липецкой области при падении БПЛА на ферму погиб человек, ещё один ранен
В Липецкой области при падении БПЛА на ферму погиб человек, ещё один ранен

Напомним, силы противовоздушной обороны России уничтожили за прошедшую ночь 155 украинских беспилотников. Больше всего — 53 БПЛА — было ликвидировано в Курской области. Ещё 19 дронов уничтожено в Брянской области, в Смоленской области сбили 15 БПЛА, в Белгородской области — 14 летательных аппаратов, а в Тульской области — 13 дронов.

Оксана Попова
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