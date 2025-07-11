Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 04:19

Силы ПВО России сбили за ночь 155 украинских беспилотников

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны России уничтожили за прошедшую ночь 155 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего — 53 БПЛА — было ликвидировано в Курской области. Ещё 19 дронов уничтожено в Брянской области, в Смоленской области сбили 15 БПЛА, в Белгородской области — 14 летательных аппаратов, а в Тульской области — 13 дронов. По 11 беспилотников ликвидировано над Орловской областью и Московским регионом, семь БПЛА сбито над Крымом, по четыре устройства — над Липецкой областью и акваторием Чёрного моря. Ещё по два дрона уничтожили над Ростовской и Калужской областями.

В Липецкой области при падении БПЛА на ферму погиб человек, ещё один ранен
В Липецкой области при падении БПЛА на ферму погиб человек, ещё один ранен

Ранее Life.ru рассказывал, что на предприятии в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области начался пожар после атаки беспилотника. К счастью, обошлось без пострадавших.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar