Пожар начался на предприятии в Курской области после атаки БПЛА

Украинские вооружённые формирования нанесли удар по предприятию ООО «Псёльское» в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области с помощью БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника. По предварительным данным, пострадавших нет.

Хинштейн обратился к жителям региона, призвав их к бдительности на фоне продолжающихся атак ВСУ на Курщину.

«Враг продолжает подло атаковать нашу территорию. Пожалуйста, будьте бдительны и берегите себя! Не пренебрегайте мерами безопасности», – попросил он.