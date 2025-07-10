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Регион
10 июля, 20:15

Пожар начался на предприятии в Курской области после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Украинские вооружённые формирования нанесли удар по предприятию ООО «Псёльское» в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области с помощью БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника. По предварительным данным, пострадавших нет.

Хинштейн обратился к жителям региона, призвав их к бдительности на фоне продолжающихся атак ВСУ на Курщину.

«Враг продолжает подло атаковать нашу территорию. Пожалуйста, будьте бдительны и берегите себя! Не пренебрегайте мерами безопасности», – попросил он.

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Ранее Life.ru писал, что 73-летний мужчина погиб при атаке ВСУ на частный дом в Курской области. Взрывная волна также повредила соседнюю многоэтажку.

Юния Ларсон
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