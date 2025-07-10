Губернатор Пензенской области опроверг слухи о связи пожара на ТЭЦ-1 с атакой БПЛА

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко развеял слухи о том, что пожар на ТЭЦ-1, который произошёл вечером 10 июля, связан с атакой беспилотников.

«Спешу опровергнуть эти слухи — никакой угрозы нет, беспилотная опасность в Пензенской области не объявлялась. Напоминаю, что за распространение фейковой информации законом предусмотрена ответственность», — написал Мельниченко в Telegram-канале.