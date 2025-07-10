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10 июля, 19:10

Губернатор Пензенской области опроверг слухи о связи пожара на ТЭЦ-1 с атакой БПЛА

Мельниченко: Пожар на ТЭЦ-1 не связан с атакой беспилотников

Обложка © freepik/Freepik

Обложка © freepik/Freepik

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко развеял слухи о том, что пожар на ТЭЦ-1, который произошёл вечером 10 июля, связан с атакой беспилотников.

«Спешу опровергнуть эти слухиникакой угрозы нет, беспилотная опасность в Пензенской области не объявлялась. Напоминаю, что за распространение фейковой информации законом предусмотрена ответственность», — написал Мельниченко в Telegram-канале.

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Напомним, пожар начался около 18:00 на ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской — загорелся масляный трансформатор, который может содержать до 45 тонн масла. Из-за этого электричество отключили в нескольких районах города.

Анастасия Никонорова
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