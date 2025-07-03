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3 июля, 04:55

В результате пожара на предприятии в Котовске погибли трое сотрудников

В ночь на 3 июля на одном из промышленных предприятий Котовска Тамбовской области произошёл крупный пожар. Как сообщил врио губернатора Евгений Первышов, возгорание возникло из-за нарушения технологических процессов.

В результате происшествия погибли трое сотрудников предприятия. Медицинскую помощь получили трое пострадавших, двое из которых были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

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Ранее пожар вспыхнул в Ельце Липецкой области после падения беспилотника на парковке промышленного предприятия. Предварительно, жертв и пострадавших не зафиксировано. На месте работают аварийно-спасательные службы.

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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