В результате пожара на предприятии в Котовске погибли трое сотрудников

В ночь на 3 июля на одном из промышленных предприятий Котовска Тамбовской области произошёл крупный пожар. Как сообщил врио губернатора Евгений Первышов, возгорание возникло из-за нарушения технологических процессов.

В результате происшествия погибли трое сотрудников предприятия. Медицинскую помощь получили трое пострадавших, двое из которых были госпитализированы в тяжёлом состоянии.